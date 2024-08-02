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Париж-2024

Сегодня, 09:04

Джокович — о травме на Олимпиаде-2024: «Все так же, как и на «Ролан Гаррос»

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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своем физическом состоянии после четвертьфинального матча Олимпиады-2024.

В 1/4 финала Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

«В начале второго сета я почувствовал острую боль, которая беспокоила меня на протяжении двух или трех геймов. Она успокоилась отчасти благодаря противовоспалительным препаратам, но этот эффект исчезнет в пятницу утром, и тогда у меня будет более точное представление о травме.

Я очень волнуюсь, потому что все было так же, как в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Я закончил матч, а потом узнал, что получил травму и больше не могу играть.

Даже если врачи скажут, что с моим коленом не все в порядке, я выйду на корт и попытаюсь играть. Это уникальная возможность побороться за медаль для моей страны. Я сделаю все возможное», — цитирует Джоковича Mundo Deportivo.

В начале июня Джокович снялся с четвертьфинала "Ролан Гаррос" из-за травмы правого колена. На этой стадии турнира он должен был сыграть с датчанином Каспером Руудом.

В полуфинале Игр-2024 в Париже Джокович встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.

Теннис
Олимпиада
Новак Джокович
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