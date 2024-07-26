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Париж-2024

Сегодня, 06:55

Джокович — о своей форме перед Олимпиадой: «Сейчас я чувствую себя более готовым, чем перед Уимблдоном»

Алина Савинова
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович отреагировал на то, что некоторые люди не верят в его победу на Олимпийских играх-2024.

«В этом году я еще не завоевал ни одного титула, поэтому люди склонны сбрасывать меня со счетов. Но такое уже случалось, и для меня это может стать дополнительной мотивацией. Сейчас я чувствую себя более готовым, чем перед Уимблдоном», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Теннисист также отметил, что олимпийское золото по-прежнему является его большой мечтой.

«Приближение Олимпийских игр всегда является для меня огромным испытанием, потому что я предъявляю к себе дополнительные требования. Цель всегда самая высокая. Надеюсь, я смогу выступить наилучшим образом и побороться за медаль», — добавил серб.

Ранее сообщалось, что Джокович отказался жить в Олимпийской деревне в Париже. Это решение связано с тем, что проживание в комплексе зданий для размещения спортсменов в Токио мешало ему поддерживать режим.

В первом круге теннисного турнира на Олимпиаде в Париже Джокович сыграет против Мэттью Эбдена из Австралии.

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