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Париж-2024

Сегодня, 16:27

Джокович и Алькарас одержали победы на старте Олимпиады-2024

Руслан Минаев
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Серб Новак Джокович победил австралийца Мэттью Эбдена в первом круге Олимпийских игр 2024 года — 6:0, 6:1.

Матч длился 54 минуты. Вторая ракетка мира в следующем круге встретится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Мартон Фучович (Венгрия).

Испанец Карлос Алькарас обыграл ливанца Хади Хабиба — 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Во втором круге Алькарас сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Новак Джокович (Сербия) — Мэттью Эбден (Австралия) — 6:0, 6:1

Карлос Алькарас (Испания) — Хади Хабиб (Ливан) — 6:3, 6:1

«Stade Roland Garros»

Теннис
Олимпиада
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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