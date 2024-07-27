Джокович и Алькарас одержали победы на старте Олимпиады-2024

Сегодня, 16:27
Серб Новак Джокович победил австралийца Мэттью Эбдена в первом круге Олимпийских игр 2024 года — 6:0, 6:1.
Матч длился 54 минуты. Вторая ракетка мира в следующем круге встретится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Мартон Фучович (Венгрия).
Испанец Карлос Алькарас обыграл ливанца Хади Хабиба — 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.
Во втором круге Алькарас сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Таллон Грикспур (Нидерланды).
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Новак Джокович (Сербия) — Мэттью Эбден (Австралия) — 6:0, 6:1
Карлос Алькарас (Испания) — Хади Хабиб (Ливан) — 6:3, 6:1
«Stade Roland Garros»