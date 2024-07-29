Джокович сыграет с Надалем во втором круге теннисного турнира Олимпиады-2024

Сербский теннисист Новак Джокович сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем во втором круге теннисного турнира Олимпиады-2024 в понедельник, 29 июля. Игра пройдет на одном из кортов теннисного комплекса «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Время начала — после 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Олимпийских игр в Париже. В России федеральные телеканалы не покажут Игры. Трансляцию встречи Джокович — Надаль бесплатно смотрите на официальном сайте МОК по регистрации.

38-летний Надаль — олимпийский чемпион в одиночном и парном разряде. 37-летний Джокович — бронзовый призер Олимпийских игр в одиночном разряде.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа. В теннисе будут разыграны 5 комплектов наград.