Серб Джокович сыграет с греком Циципасом в матче 1/4 финала Олимпийских игр — 2024 в Париже 1 августа

Серб Новак Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом в матче 1/4 финала Олимпийских игр — 2024 в Париже в четверг, 1 августа. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию очередного соревновательного дня Олимпиады в Париже. Российские телеканалы не покажут Игры-2024. В прямом эфире трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте МОК.

Олимпийский турнир по теннису в Париже проходит с 27 июля по 4 августа на кортах «Ролан Гаррос». Матчи примет знаменитый теннисный комплекс, расположенный в XVI округе Парижа, на краю Булонского леса. В Париже-2024 будут разыграны 5 комплектов наград в теннисе.

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».