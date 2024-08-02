Морозова: «Андреева перед Олимпиадой поставила перед собой слишком большие задачи»

Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова высказалась о выступлении российской теннисистки Мирры Андреевой на Олимпиаде в Париже в одиночном разряде.

«Олимпиада — абсолютно непохожий на другие турнир. Ты приезжаешь туда, а вокруг — звезды, которых до того видел по телевизору. Причем речь не только о теннисе, а обо всех видах. Конечно, с придыханием смотришь на происходящее. Испытываешь напряжение. Хочется себя показать. На Мирру давила особенная ответственность. Сколько перед Играми ей выдавалось авансов. Говорили: «Она обязательно должна взять медаль». Андреева не могла полностью абстрагироваться от данных разговоров. Мне кажется, она и сама поставила перед собой слишком большие задачи. Не каждому дано в 17 приехать на Олимпиаду и взять золото. Опять же приведу в качестве негативного примера Свентек. Полячка в карьере завоевала все возможные трофеи, а в Париже разочаровала», — приводит слова Морозовой RT.

Мирра Андреева проиграла Магде Линетт из Польши в первом круге олимпийского теннисного турнира со счетом 3:6, 4:6.