Ольховский доволен тем, что Джокович завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Париже

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский заявил, что серб Новак Джокович после победы на Олимпиаде стал недосягаем для других теннисистов.

4 августа он победил испанца Карлоса Алькараса в финале олимпийского турнира.

«Джокович и раньше был великим, а теперь он стал вне досягаемости для остальных теннисистов. Сбылась мечта всей его жизни. Он выиграл, показал характер и великолепную игру. Перед игрой он не был фаворитом, потому что Алькарас очень уверенно проходил своих соперников, но в решающие моменты Джокович был неимоверно силен, именно это и отличает настоящих чемпионов, я очень рад за него», — цитирует Ольховского ТАСС.

37-летний Джокович впервые в карьере взял золото Олимпиады, обыграв в финале испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:3), 7:6 (7:2).