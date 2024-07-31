Ольховский назвал Медведева фаворитом матча против Оже-Альяссима на Олимпиаде

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящем матче Олимпиады в мужском одиночном разряде между россиянином Даниилом Медведевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в третьем круге.

«Оже-Альяссим в последнее время не показывал высоких результатов, но два матча на Олимпиаде он отыграл хорошо, — приводит «РБ Спорт» слова Ольховского. — Здесь имеет значение, как Медведев восстановился после вчерашнего матча против Офнера, который поздно закончился. Медведев — фаворит, но не исключаю, что для него это будет очень тяжелый матч. Оже-Альяссим два матча на турнире выиграл очень уверенно, и играет он с большой самоотдачей».

В личных встречах счет 7:0 в пользу Медведева. На грунте теннисисты встретятся впервые.