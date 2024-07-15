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Париж-2024

Сегодня, 18:19

Ольховский: «Олимпиада пройдет на грунтовых кортах, а там Медведев играет не так здорово»

Сергей Разин
корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от выступлении россиянина Даниила Медведева на Олимпиаде-2024.

«Даня здорово выступил на Уимблдоне, и теперь надо готовиться к Олимпиаде. Там будет совершенно другая игра, потому что турнир пройдет на грунтовых кортах, а там Медведев играет не так здорово. Я думаю, что перейти на грунт после травы будет достаточно сложно, и многое будет зависеть от того, как Даня адаптируется», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Медведев на Уимблдоне дошел до полуфинала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу (7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6).

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/21365109
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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