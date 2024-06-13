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Париж-2024

Сегодня, 14:22

Ольховский считает, что Надалю будет сложно завоевать медаль Олимпиады-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что физическое состояние вряд ли позволит испанцу Рафаэлю Надалю завоевать медаль Олимпийских игр в Париже в одиночном разряде.

Ранее Надаль вошел в заявку испанской команды на Игры-2024. Он сыграет в одиночном разряде и в паре с Карлосом Алькарасом.

«Безусловно, участие Надаля привлечет внимание болельщиков к турниру. В Париже он любимец, на этих кортах он показывал феноменальные результаты, которые вряд ли кто-то превзойдет. Но сейчас его физическое состояние вряд ли позволит пройти ему далеко и бороться за медали. В паре шансы будут, интересно посмотреть, как Надаль сыграется с Алькарасом», — приводит слова Ольховского ТАСС.

37-летний Надаль на данный момент располагается на 264-й позиции мирового рейтинга. На счету теннисиста 92 победы на турнирах ATP, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема». Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом — в парном.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: ТАСС
Теннис
Олимпиада
Рафаэль Надаль
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