Алькарас вышел в финал одиночного разряда на Олимпийских играх в Париже

3-я ракетка мира испанец Карлос Алькарас победил канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале Олимпиады-2024 в одиночном разряде.

Спортсмены провели на корте 1 час 16 минут. Испанский теннисист отдал только два гейма своему сопернику — 6:1, 6:1. Алькарас 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Оже-Альяссима 2 эйса и 4 двойные ошибки.

В финале теннисного турнира на Играх в Париже Алькарас сыграет либо с 24-кратным чемпионом «Больших шлемов» сербом Новаком Джоковичем, либо с Лоренцо Музетти из Италии.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1/2 финала

Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:1, 6:1

«Stade Roland Garros».