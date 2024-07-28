Котов проиграл Вавринке в первом круге Олимпиады-2024

Сегодня, 19:44
Россиянин Павел Котов уступил швейцарцу Стэну Вавринке в первом круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде в Париже — 1:6, 1:6.
Матч длился 52 минут. Котов за игру допустил 2 двойные ошибки. Вавринка сделал 4 эйса и реализовал 5 из 5 брейк-пойнтов.
Во втором круге 109-я ракетка мира сыграет с победителем матча Николас Харри (Чили) — Алексей Попырин (Австралия).
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Стэн Вавринка (Швейцария) — Павел Котов (Россия) — 6:1, 6:1
«Stade Roland Garros».