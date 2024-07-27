Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 16:45

Павел Котов — Стен Вавринка: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады

Павел Котов сыграет со Стэном Вавринкой на Олимпийских игр в Париже 27 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Павел Котов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский теннисист Павел Котов сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой в первом круге теннисного турнира в рамках Олимпийских игр в Париже в субботу, 27 июля. Игра состоится на одном из кортов теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Ориентировочное время начала — после 17.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляцию соревновательного дня.

В России федеральные телеканалы не стали приобретать права на показ Игр. Трансляцию матча покажут на официальном сайте МОК. Также следить за игрой можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

25-летний россиянин — 62-я ракетка мира. 39-летний швейцарский теннисист — 109-й номер рейтинга ATP.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.

Теннис
Олимпиада
Павел Котов
Стэн Вавринка
0
Читайте также
Теннис на Олимпийских играх 2024 в Париже: расписание, участники и кто из россиян выступает
Биография Евгения Сомова: единственный российский пловец приехал на Олимпиаду-2024 из США
Зрителей Олимпиады из Китая повергли в шок сцены на церемонии открытия
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Российские военные вынесли на руках раненого солдата ВСУ из Торецка в ДНР
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Австралийка Браун стала олимпийской чемпионкой в гонке раздельным стартом, россиянка Дронова — 21-я
Матчи Котова и дуэта Александова/Веснина на Олимпиаде-2024 перенесли из-за дождя
Россиянка Дронова осталась без медали Олимпиады в гонке с раздельным стартом
Даниил Медведев — Ринки Хидзиката: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады
Екатерина Александрова/Елена Веснина — Каролина Мухова/Луиза Носкова: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады
Биография Евгения Сомова: единственный российский пловец приехал на Олимпиаду-2024 из США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Даниил Медведев — Ринки Хидзиката: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады

Матчи Котова и дуэта Александова/Веснина на Олимпиаде-2024 перенесли из-за дождя