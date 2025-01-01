Петрова назвала неожиданной медаль Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде-2024

Бронзовый призер Игр в Лондоне, экс-третья ракетка мира Надежда Петрова заявила, что серебряная медаль российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном олимпийском турнире Парижа-2024 стала неожиданной.

«Медаль была неожиданной, так как о том, что Диана и Мирра выступят в паре, было заявлено в последний момент. Да, они близки по возрасту — возможно, на этом и сошлись. И я думаю, что они, возможно, сами и не ожидали такого результата, они ведь были абсолютно не сыгранны. Но молодость, смелость им помогли. И очень грамотным было решение Шамиля Тарпищева поставить их в пару», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Андреева и Шнайдер стали единственными российскими призерами Олимпиады-2024, они завоевали серебряные медали в парном разряде.