Петрова поделилась ожиданиями от игры Мирры Андреевой на Олимпиаде в Париже

Бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова отметила, что будет интересно наблюдать, как российская теннисистка Мирра Андреева восстановится и подготовится к Олимпиаде после неудачного выступления на Уимблдоне.

«Людмила Самсонова достойно смотрелась [на Уимблдоне], Дарья Касаткина — молодец, продолжает выигрывать турниры. Посмотрим, как Мирра Андреева восстановится после поражения в первом круге. Интересно, как она подготовится к Олимпиаде», — цитирует ТАСС Петрову.

17-летняя Андреева вылетела в первом круге Уимблдона-2024. Она уступила чешке Бренде Фрухвиртовой со счетом 6:1, 3:6, 2:6.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе.