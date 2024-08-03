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Париж-2024

Сегодня, 14:28

Петрова заявила, что Андреева и Шнайдер могут силой задавить соперниц в финале Олимпиады

Алина Савинова
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Бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова отметила, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер должны играть в свое удовольствие в финале Олимпийских игр в Париже в парном разряде

«Теперь надо выходить и играть в свое удовольствие. Будет непросто — опытная итальянская пара. Эррани — многократная победительница турниров «Большого шлема», но я думаю, что наши девочки мощнее и крупнее и могут силой задавить. Но надо быть наготове. Будет много «австралиек», перебежек, Эррани будет стараться перехватить и запутать действия наших девчонок. Надо выбрать тактику и ей придерживаться, верить в свой успех», — цитирует Петрову ТАСС.

В 1/2 финала турнира Андреева и Шнайдер победили испанок Кристину Буксу и Сару Соррибес Тормо со счетом 6:1, 6:2. За золотую медаль в парном разряде россиняки 4 августа сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини.

Источник: ТАСС
Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Надежда Петрова
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