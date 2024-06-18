Пиар-менеджер Рублева: «В ближайшее время Андрей сам расскажет, почему решил не играть на Олимпиаде»

Софья Тартакова, пиар-менеджер шестой ракетки мира Андрея Рублева, рассказала о состоянии здоровья российского теннисиста.

«Мы связались с Андреем. Дорогие девушки-фанатки Рублева, фан-паблики, с Андрюшей все хорошо, состояние у него отличное, никаких операций, тьфу-тьфу, не нужно. С горлом тоже все хорошо, история в Мадриде — она в Мадриде и закончилась», — сказала Тартакова в видео, опубликованном в Telegram-канале «БОЛЬШЕ!».

Она отметила, что Рублев скоро расскажет болельщикам, почему решил пропустить Олимпиаду в Париже.

«В ближайшее время он сам более подробно расскажет, почему решил не сыграть на Олимпийских играх, но немножко раскрываю эту завесу тайны: сезон сложный, после Олимпиады маячит «мастерс» в Канаде, который тоже хочется сыграть. Андрей — уже олимпийский чемпион с Настей Павлюченковой, то есть вот эту галочку он поставил», — добавила менеджер.

15 июня президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова пропустят Олимпиаду-2024. Позже мама Рублева подтвердила эту информацию. По ее словам, она не знает точную причину отказа спортсмена от Игр в Париже, но предположила, что это может быть связано с состоянием его здоровья.

26-летний Рублев является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. За карьеру он также завоевал 20 титулов на уровне ATP (из них 16 — в одиночном разряде).