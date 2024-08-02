Свентек выиграла бронзу на Олимпиаде-2024

Полька Ига Свентек выиграла бронзовую медаль на турнире в одиночном разряде на Олимпиаде-2024.

Первая ракетка мира победила Анну Шмидлову из Словакии в двух сетах 6:2, 6:1. Матч длился 1 час.

23-летняя полька за игру сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. У 29-летней словачки — 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт после 1 попытки.

В матче за золото в одиночном разряде на Олимпиаде в Париже встретятся китаянка Чжэн Циньвень и хорватка Донна Векич.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

Матч за 3-е место

Ига Свентек (Польша) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:2, 6:1

«Stade Roland Garros».