Потапова отклонила предложение МОК выступить на Олимпиаде в Париже

Российская теннисистка Анастасия Потапова отклонила предложение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Играх в Париже, сообщает пресс-служба организации.

13 июня глава Федерации тенниса России (ФТР) ШамильТарпищев сообщил, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила всех россиян к участию в Олимпиаде.

Приглашение приняли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Диана Шнайдер. Отказались участвовать — Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская.

В декабре 2023 года МОК допустил россиян к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа