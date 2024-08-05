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Париж-2024

Сегодня, 17:00

Познер — об Андреевой и Шнайдер: «Добыли серебро в борьбе с теми, кто называет наших спортсменов предателями»

Зарина Халимхонова
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Известный российский журналист и телеведущей Владимир Познер в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финале парного турнира Олимпиады-2024.

Российские теннисистки уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани (6:2, 1:6, 7:10).

«Хочу поздравить Диану и Мирру с замечательным достижением. Они добыли олимпийское серебро не только в труднейшей спортивной борьбе. Они добыли его в борьбе с теми, кто делает все возможное, чтобы не допускать российских спортсменов к соревнованиям. Они добыли его в борьбе с теми, кто называет наших спортсменов предателями за то, что они вынуждены выступать не под флагом своей родины, а под флагом Олимпийских игр. Они достойны восхищения», — сказал Познер «СЭ».

До этого единственный раз россиянки выходили в финал парного теннисного турнира на Играх-2016 в Рио: тогда Елена Веснина и Екатерина Макарова обыграли швейцарок Тимеа Бачински и Мартину Хингис.

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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