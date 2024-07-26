Президент ITF объяснил допуск российских теннисистов на Олимпиаду-2024

Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) принимал решение о допуске российских теннисистов на Игры-2024 в Париже.

«У МОК была комиссия, и они очень тщательно расследовали, чтобы убедиться, что участвующие спортсмены действительно были нейтральными», — приводит слова Хаггерти Inside the Games.

На Олимпиаде-2024 выступят следующие российские теннисисты: Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Елена Веснина.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.