Президент Сербии — Джоковичу: «Золото, сияющее на вашей груди, наполнило наши сердца гордостью»

Президент Сербии Александар Вучич поздравил теннисиста Новака Джоковича с победой в финале Олимпиады в Париже и завоевании золотой медали Игр.

Серб в решающей встрече обыграл испанца Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

«Самые искренние поздравления Новаку, величайшему теннисисту в истории этого вида спорта, с завоеванием золотой олимпийской медали в Париже.

Золото, сияющее на вашей груди, наполнило наши сердца гордостью. Это великий день для Сербии», — написал Вучич в соцсетях.

Ранее Джоковича также поздравили теннисист Рафаэль Надаль, форвард «Аль-Хиляля» Неймар, экс-игрок «Милана» Златан Ибрагимович.

37-летний Джокович впервые в карьере взял золото Олимпиады. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Олимпийских игр-2008 в Пекине.