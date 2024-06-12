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Париж-2024

Сегодня, 14:27

Надаль и Алькарас сыграют в паре на Олимпиаде-2024 в Париже

Руслан Минаев
Рафаэль Надаль (справа) и Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press
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Королевская испанская федерация тенниса опубликовала состав сборной страны в теннисном турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже.

В парном разряде выступят Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. Теннисисты будут соревноваться и в одиночном разряде.

В сборную Испании вошли также Пабло Карреньо Буста, Алехандро Давидович Фокина, Марсель Гранольерс, Сара Соррибес и Кристина Букша. Из-за проблем со спиной турнир пропустит Паула Бадоса.

38-летний Надаль дважды становился олимпийским чемпионом: в одиночном разряде в Пекине-2008 и в парном разряде в Рио-де-Жанейро-2016.

Летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпийский турнир по теннису в Париже 2024: даты и место проведения

Теннис
Олимпиада
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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