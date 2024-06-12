Надаль и Алькарас сыграют в паре на Олимпиаде-2024 в Париже

Сегодня, 14:27
Королевская испанская федерация тенниса опубликовала состав сборной страны в теннисном турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже.
В парном разряде выступят Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. Теннисисты будут соревноваться и в одиночном разряде.
В сборную Испании вошли также Пабло Карреньо Буста, Алехандро Давидович Фокина, Марсель Гранольерс, Сара Соррибес и Кристина Букша. Из-за проблем со спиной турнир пропустит Паула Бадоса.
38-летний Надаль дважды становился олимпийским чемпионом: в одиночном разряде в Пекине-2008 и в парном разряде в Рио-де-Жанейро-2016.
Летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Олимпийский турнир по теннису в Париже 2024: даты и место проведения