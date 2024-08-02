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Париж-2024

Сегодня, 04:12

Надаль сомневается, что сыграет на US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль после завершения выступления на Олимпийских играх сообщил, что пока не принял решения о следующем шаге в карьере.

«Для меня один этап закончился: моей целью было сосредоточиться на Олимпийских играх, а потом мне нужно будет принять решение, и это то, что я сделаю. Сейчас отправлюсь домой, отдохну и немного отключусь. Когда у меня будет [ясный ум], я приму решение о том, каким будет для меня следующий этап.

Участие в US Open? Похоже, что нет, но я скоро дам вам знать. Сейчас не могу дать четкого ответа, мне нужно время. Но для меня кажется сложным [участие в турнире]», — приводит Tennis Infinity слова Надаля.

Надаль в паре с Карлосом Алькарасом проиграл в четвертьфинале парного турнира Олимпиады-2024 американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму (2:6, 4:6).

 
Рафаэль Надаль. Надаль прощается, но не уходит. Рафа после неудачной Олимпиады еще может вернуться на «Ролан Гаррос»
US Open
Рафаэль Надаль
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