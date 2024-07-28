Надаль об одиночке на Олимпиаде: «Не знаю, сыграю ли, нужно проанализировать вместе с командой»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не уверен, что выступит в одиночном разряде на Олимпиаде-2024.

27 июля Надаль в паре с Карлосом Алькарасом одержал победу в первом круге турнира на Играх в Париже.

«Это был сложный матч, мы получали удовольствие, но иногда было тяжело. Игра шла на высочайшем уровне, соперники — очень сплоченная пара, одна из лучших в мире. Мне кажется, мы хорошо играли и собирались в решающие моменты. Я не знаю, сыграю ли в воскресенье, нужно проанализировать вместе с командой. Иногда меньше значит лучше», — приводит слова Надаля Cadena SER.

38-летний испанец отметил, что постарается принять оптимальное решение, чтобы были шансы добиться результата для Испании на Олимпиаде.

В первом круге одиночного разряда Надаль сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.