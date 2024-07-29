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Париж-2024

Сегодня, 13:45

Роман Сафиуллин — Томас Мартин Этчеверри: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады

Сафиуллин сыграет с Этчеверри во 2-м круге олимпийского теннисного турнира
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Сафиуллин.
Фото AFP
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Российский теннисист Роман Сафиуллин встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри в матче 2-го круга олимпийского теннисного турнира в понедельник, 29 июля. Начало матча — после 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня. В России федеральные телеканалы не покажут Олимпийские игры в Париже. Трансляцию встречи Сафиуллин — Этчеверри бесплатно смотрите на официальном сайте МОК по регистрации.

26-летний Сафиуллин занимает 67-е место в мировом рейтинге. 25-летний Этчеверри — 35-я ракетка мира.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа. В Париже-2024 будут разыграны 5 комплектов наград в теннисе.

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».

Теннис
Олимпиада
Роман Сафиуллин
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