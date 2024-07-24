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Париж-2024

Сегодня, 06:26

Веснина показала номер, в котором будет жить в Олимпийской деревне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Елена Веснина.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала у себя в соцсетях видео из номера, в котором она будет жить в парижской Олимпийской деревне.

Спортсменка показала, как обустроена ее комната, сделав акцент на спальном месте.

«Ну, здравствуй вновь, моя картонная кровать», — подписала свой пост Веснина.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир будет проводиться с 27 июля по 4 августа.

Елена Веснина — олимпийская чемпионка в парном разряде (2016) и серебряный призер Игр в миксте (2020). На Олимпиаде-2024 37-летняя спортсменка выступит в нейтральном статусе.

Теннис
Елена Веснина
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