Российские теннисисты Котов и Калинская приглашены на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил приглашение на Олимпиаду-2024 в Париже российских теннисистов Павла Котова и Анну Калинскую, сообщается на официальном сайте организации.

Ранее на Игры в столице Франции были приглашены Даниил Медведев, Андрей Рублев, Роман Сафиуллин, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Однако Рублев, Хачанов, Самсонова и Касаткина отказались от участия в соревнованиях.

В состав сборной России на Игры-2024 ранее, помимо Котова, были включены Аслан Карацев, Вероника Кудерметов и Диана Шнайдер, которых нет в списке МОК.

В конце декабря 2023 года МОК допустил российских спортсменов до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.