Рууд обыграл Черундоло и вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024

Норвежский теннисист Каспер Рууд в третьем круге Олимпиады-2024 обыграл аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. На счету 25-летнего норвежца 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале Рууд встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который обыграл Даниила Медведева.

Теннис

Париж (Франция)

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Мужчины

Одиночный разряд

3-й круг

Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 6:3, 6:4

«Stade Roland Garros».