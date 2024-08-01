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Париж-2024

Сегодня, 20:58

Оже-Альяссим обыграл Рууда и вышел в полуфинал Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
Феликс Оже-Альяссим.
Фото Reuters
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в четвертьфинале Олимпиады-2024 обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:7 (8:10), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. На счету 23-летнего канадца 14 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 16.

В полуфинале Оже-Альяссим встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1/4 финала

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:4, 6:7 (8:10), 6:3

«Stade Roland Garros»

Каспер Рууд
Феликс Оже-Альяссим
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