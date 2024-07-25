Рыбакина — о снятии с Олимпиады: «После Уимблдона я заболела острым бронхитом, врачи запретили мне выходить на корт»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала снятие с Олимпиады-2024.

«После Уимблдона я заболела острым бронхитом, и, несмотря на попытки вернуться к тренировкам, мой организм пока так и не восстановился. Врачи категорически запретили мне выходить на корт. Мне очень жаль, что я не смогу оправдать ваши надежды и выступить за нашу сборную на Олимпиаде в Париже. Я была так близка к медали в Токио и тщательно готовилась к парижским играм, чтобы завоевать золото для Казахстана. К сожалению, болезнь не дала этим планам сбыться», — приводит слова Рыбакиной ФТК.

25-летняя спортсменка должна была выступить в одиночном и парном турнирах. Ее место займет Дарья Сэвилл из Австралии.

Теннисный турнир на Играх-2024 пройдет с 27 июля по 4 августа.