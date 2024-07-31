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Париж-2024

Сегодня, 18:58

Сафиуллин: «Чтобы побеждать Алькараса, мне нужно играть на 200 процентов»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Российский теннисист Роман Сафиуллин объяснил, почему не смог обыграть Карлоса Алькараса в матче третьего круга Олимпиады в Париже — 4:6, 2:6.

— Что изменилось с того момента, когда ты победил Алькараса?

— Тогда он играл не так, хуже двигался, больше ошибался. Плюс там был хард — более быстрое покрытие, мне было комфортно играть, мог выходить к сетке. Здесь даже если бы я хорошо играл... Что против других работало, с Алькарасом — нет. Он умудряется эти тяжелые мячи доставать.

В начале получалось хорошо подавать, смог пару мячей забить. Потом плохо сыграл слета, где-то сам ошибся, действовал невнимательно. Сам виноват, еще и второй брейк получил — тяжело было вернуться, но вернул один гейм на его подаче.

— Можно было играть с этой версией Алькараса или это совсем другой уровень?

— Можно, но очень сложно. На данный момент мне нужно показывать игру на 200%, чтобы конкурировать. Сейчас он выиграл два «Шлема», испанец реально в хорошей форме, — сказал Сафиуллин журналистам.

Россиянин завершил свое выступление на Играх-2024. Он также участвовал в парном турнире с Даниилом Медведевым, но спортсмены в первом раунде проиграли немцам Кевину Кравицу и Тиму Пютцу (4:6, 4:6).

Алькарас в следующем круге одиночного разряда встретится с американцем Томми Полом.

Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Роман Сафиуллин
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