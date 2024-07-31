Алькарас выбил Сафиуллина с Олимпийских игр в Париже

Россиянин Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпиаде в Париже.

В матче третьего круга представитель России в двух сетах уступил 3-й ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу — 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Сафиуллин ни разу не подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из одного. На счету испанца 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Сафиуллин завершил свое выступление на Играх-2024. Он также выступал в парном турнире с Даниилом Медведевым, где россияне в первом раунде проиграли немцам Кевину Кравицу и Тиму Пютцу (4:6, 4:6).

Алькарас в следующем круге одиночного разряда встретится с американцем Томми Полом.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

3-й круг

Карлос Алькарас (Испания) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:2

«Stade Roland Garros».