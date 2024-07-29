Сафиуллин победил Этчеверри и вышел в 1/8 финала Олимпийского турнира

Российский теннисист Роман Сафиуллин победил аргентинца Томаса Мартина Этчеверри во втором круге Олимпийского турнира в Париже — 6:0, 7:6 (7:1).

Игра продолжалась 1 час 51 минуту.

Сафиуллин сделал 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Этчеверри 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В 1/8 финала россиянин сыграет с победителем пары Таллон Грикспур (Нидерланды) — Карлос Алькарас (Испания).

Теннис

Париж (Франция)

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Одиночный разряд

2-й круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:0, 7:6 (7:1).