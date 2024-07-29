Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 16:31

Сафиуллин победил Этчеверри и вышел в 1/8 финала Олимпийского турнира

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роман Сафиуллин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский теннисист Роман Сафиуллин победил аргентинца Томаса Мартина Этчеверри во втором круге Олимпийского турнира в Париже — 6:0, 7:6 (7:1).

Игра продолжалась 1 час 51 минуту.

Сафиуллин сделал 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Этчеверри 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В 1/8 финала россиянин сыграет с победителем пары Таллон Грикспур (Нидерланды) — Карлос Алькарас (Испания).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

2-й круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:0, 7:6 (7:1).

Теннис
Олимпиада
Роман Сафиуллин
1
Обсудить
Читайте также
Мужчина в пестрых плавках прыгнул в бассейн и стал мемом на Олимпиаде
Международный день дружбы отметят 30 июля
Водитель выехавшего на рельсы «КамАЗа» грубо нарушил ПДД
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
Дело возбуждено по факту схода с рельс пассажирского поезда под Волгоградом
В Кремле переадресовали вопрос об аварии на Беломорканале властям региона
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Олимпиада 2024, 29 июля: расписание соревнований и результаты дня
Шнайдер не сумела выйти в 1/8 финала Олимпийского турнира
Селиваненко — о выходе Сафиуллина во второй круг Олимпиады: «Роман показал уверенный и активный теннис»
Разочарование Мирры и преследование журналистов. Обзор событий на Олимпиаде в Париже
Расписание Олимпиады 29 июля: время начала матчей и соревнований — где смотреть трансляции
Олимпиада 2024, 28 июля: результаты дня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Александрова и Веснина вылетели в первом круге Олимпийского турнира в парном разряде

Джокович обыграл Надаля на Олимпийском турнире