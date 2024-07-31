Сафиуллин заявил, что ему понравилось выступать на Олимпиаде в Париже

Российский теннисист Роман Сафиуллин поделился своими впечатлениями от выступления на Играх в Париже.

— Олимпиада для тебя — особенный турнир?

— Да, потому что я никогда не играл, это мой первый опыт. Мне понравилось, хорошего понемножку.

— Удалось сходить на другие виды спорта?

— Честно, нет. Либо я тренировался, либо заканчивали играть одиночку и пару в 12 ночи. Пока до деревни доедешь, еще автобусы задерживались. Поэтому не получилось попасть на другие виды спорта. Но в деревне ты чувствуешь дух Олимпиады: люди из разных видов спорта бегают, катаются на велосипедах. Сегодня люди тренировали спортивную ходьбу. Но на кортах не сказал бы, что дух чувствуется. Единственное отличие, теннисисты в формах с флагами.

— Обычно у тебя закрытый мир со своей командой, а тут куча людей вокруг. Не сбивает с настроя?

— В деревне есть своя атмосфера, но ты также пришел, покушал, отдохнул и поехал снова на корт.

— В деревне принято фотографироваться с другими спортсменами, значками меняться.

— Ничем таким не занимался. Наверное, у других ребят... Паша Котов обменивался значками.

Россиянин завершил свое выступление на Играх-2024, уступив в третьем круге одиночного разряда Карлосу Алькарасу. Сафиуллин также участвовал в парном турнире с Даниилом Медведевым, но спортсмены в первом раунде проиграли немцам Кевину Кравицу и Тиму Пютцу (4:6, 4:6).