Тарпищев — о выходе Андреевой и Шнайдер в полуфинал Олимпиады: «Не говорите о медалях! Мы требуем от них игру»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в полуфинал парного турнира на Олимпиаде в Париже.

В четвертьфинальном матче россиянки обыграли олимпийских чемпионок 2020 года Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии со счетом 6:1, 7:5.

«Не говорите о медалях! Девочки только начали играть вместе. Если сейчас все их начнут похлопывать по плечу, то это плохо кончится. Мы требуем от них игру, а не результат. И это пока приносит успех. Я считаю, что все им по зубам. Они сыграли сегодня блестяще. Во-первых, они вышли очень собранными и сразу повели 3:0, загнав чешек в ступор. Хорошо, что выиграли первый сет не 6:0, потому что это расслабляющий счет. Во-вторых, уже во втором сете был самый важный момент, когда они проиграли гейм из двух матчболов. Они могли поплыть, но не поплыли. За это им честь и хвала! Это было сверхважно», — сказал Тарпищев «СЭ».

Андреева и Шнайдер — единственные представители России среди теннисистов, кто продолжает выступление на Играх-2024. В полуфинале Олимпиады они встретятся с испанской парой Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо, которая переиграла Людмилу Киченок и Надежду Киченок из Украины.