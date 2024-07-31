Тарпищев заявил, что российские теннисисты чувствуют себя на Олимпиаде как дома: «Ни одного свиста против нас»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» рассказал об отношении к россиянам на Олимпиаде в Париже.

«Я больше времени провожу на теннисе. Мы играем как у себя дома. Никаких проблем нет. Для спортсменов привычно играть на «Ролан Гаррос». Болеют идеально, ни одного свиста против нас не слышал. Даня играет с первого дня, и он выступал на корте, который вмещает 10 тысяч зрителей, а трибуна заполнена, хотя играл не француз. Люди приходят на теннис. Наша публика ходит на своих, как правило, а здесь полные трибуны, даже если не играют французы. Мы чувствуем себя как дома. По отношению к нам не было ни одной выходки. Болеют одинаково хорошо, друзей полно. Захожу в магазин, вспоминают меня и то, как мы французов обыгрывали в 2002 году на Кубке Дэвиса. Зашел в магазин Nike, у меня автографы брать начали», — сказал Тарпищев «СЭ».