Тарпищев об участии Весниной в Олимпиаде: «Пока Елена не в порядке — есть лишний вес»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, при каких условиях Елена Веснина будет выступать на Олимпийских играх в Париже.

«Веснина попадает на Олимпиаду по защищенному рейтингу без отборочных парных комбинаций, но если она будет в порядке. Пока Елена не в порядке — есть лишний вес и вопрос травм. Но время еще есть. Если Веснина будет соответствовать кондициям, то с удовольствием возьмем ее на Олимпиаду», — приводит слова Тарпищева Sport24.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) допустила российских спортсменов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.

37-летняя Веснина — олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в миксте с Асланом Карацевым.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.