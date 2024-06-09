Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 00:55

Тарпищев: «Медведеву и Рублеву на Олимпиаде будет легче играть, чем на «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев могут выступить на Олимпийских играх в Париже лучше, чем на «Ролан Гаррос».

На этом турнире «Большого шлема» в 2024 году Медведев дошел до четвертого круга, Рублев — до третьего.

«На грунте мы играем чуть хуже, чем на других покрытиях. Это связано с тем, что в России многие грунтовые корты убитые, мы больше на харде играем, но это не говорит о том, что мы не будем биться. Если Медведев и Рублев избавятся от болячек, то сыграют лучше. На Олимпиаде им полегче будет играть, потому что от каждой страны по 4 человека играют, не надо будет обыгрывать по 20 испанцев, которые играют примерно одинаково», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на них в нейтральном статусе. Олимпийский теннисный турнир пройдет на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

Источник: ТАСС
Ролан Гаррос
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Брат Нюши спас бодибилдершу Плужникову от анорексии и наркотиков
Суд снял с немецкого теннисиста Зверева обвинения в домашнем насилии
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Критикуют тренера за огромную зарплату, из РПЛ взяли только спартаковца, а квалификацию провалили. Что происходит в сборной Сербии накануне Евро-2024
В Индонезии пропавшую женщину нашли в брюхе питона
Торнадо прошел в Башкирии и Челябинской области
Популярное видео
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Тарпищев оценил шансы Весниной поехать на Олимпиаду в Париж