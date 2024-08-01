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Российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала совместную с Миррой Андреевой игру в четвертьфинальном матче парного разряда на Олимпиаде в Париже.
В четверг, 1 августа, россиянки победили олимпийских чемпионок 2020 года Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии со счетом 6:1, 7:5 и вышли в полуфинал парного турнира.
«Два упущенных матчбола? Да, это бесит. Но спасает взаимопомощь и поддержка на корте. И еще болельщики, конечно. Это помогло остаться в игре», — сказала Шнайдер.
Андреева и Шнайдер — единственные представители России среди теннисистов, кто продолжает выступление на Играх-2024. В полуфинале Олимпиады они встретятся с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.