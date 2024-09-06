Шнайдер: «Не начислять рейтинговых очков за Олимпиаду — очень неразумно и даже глупо»

Российская теннисистка Диана Шнайдер в интервью «СЭ» поделилась мнением о том, что за Олимпийские игры не начисляют очков в рейтинг WTA.

— На Олимпийских играх не присваивают рейтинговых очков. Это вас не смущало?

— Нет, но считаю, что это очень неразумно и даже глупо. Это Олимпиада, а не какой-то рядовой турнир! Мне кажется, что, когда играешь за золотую медаль, должны быть очки. Идет сезон, есть рейтинг, его нужно улучшать, от этого многое в наших карьерах зависит. Не думаю, что большинство отказалось ехать в Париж из-за этого, но некоторые — точно.