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Париж-2024

Сегодня, 21:22

Шнайдер — о серебряной медали Олимпиады в паре с Андреевой: «Мы можем гордиться собой»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась эмоциями от завоевания серебряной медали в парном разряде Олимпиады в Париже вместе с Миррой Андреевой.

— Это была прекрасная неделя. Мы могли бы быть хорошей парой, но финал... Это совсем другое. Думаю, мы можем гордиться собой — много нервов, первая Олимпиада, впервые играем вместе, мы справились. Мы разочарованы из-за сегодняшнего. Наши соперницы обладают большим опытом, они заслуживали золото больше. Мы будем работать дальше, будем работать как пара

Жалею ли о постах, которые лайкнула в феврале 2022-го? Я не буду комментировать политику. Я здесь, чтобы говорить о теннисе, — сказала Шнайдер.

Андреева и Шнайдер в финале парного турнира уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани со счетмо 6:2, 1:6 (7:10).

Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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