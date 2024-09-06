Шнайдер рассказала, чего не хватило для золота Олимпиады-2024

Российская теннисистка Диана Шнайдер в интервью «СЭ» об игре в парном разряде Олимпиады-2024 вместе с Миррой Андреевой.

— До турнира вы с Миррой были хорошо знакомы?

— Да. Она уже не первый день в туре, а еще мы с ее старшей сестрой Эрикой вместе играли по юниорам за сборную. Тогда и познакомились.

— Елена Веснина назвала ваше серебро «чудом из чудес», учитывая, что до Парижа вы с Миррой никогда не играли вместе. Вы тоже так считаете?

— Не думаю, что это чудо. Просто все сложилось хорошо. Я очень расстроилась, когда мы уступили в финале, и только потом пришло осознание того, что мы ни разу не то что не играли, а даже не тренировались вместе. Мы могли вылететь в первом круге просто потому, что не успели найти друг к другу подход. Вероятность этого была большой. Сейчас, уже немножко остыв, понимаю: серебро в таких обстоятельствах — это тоже невероятно здорово.

— Чего все-таки не хватило для золота, учитывая выигранный первый сет? Так расстроились, отдав первый гейм второго на вашей подаче, ведя 40:0?

— Отвечаю только за себя. Да, мне кажется, что после этого гейма я немножко потеряла фокус и позволила эмоциям взять надо мной контроль. Соперницы воспользовались этим моментом и перевернули ход матча.