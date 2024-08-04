Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 21:47

Шнайдер — об Олимпиаде: «Моей ошибкой было то, что приняла близко к сердцу некоторые неудачи в игре»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Диана Шнайдер и Мирра Андреева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российская теннисистка Диана Шнайдер заявила, что приняла близко к сердцу некоторые неудачи в своем выступлении на Олимпиаде в Париже.

— У меня было много мыслей перед матчем. Понимала, что тактически, технически мы превосходим эту пару. Давление было в том, что хотелось принести золото. С другой стороны, не каждый может выиграть серебро за несколько Олимпиад... Мысли о том, что что-то пойдет не так, что есть «но», мешали. Возможно, на следующей Олимпиаде мы с ним справимся.

Моей ошибкой было то, что приняла близко к сердцу некоторые неудачи в игре. Они моментом воспользовались. Все приходит с опытом, — сказала Шнайдер.

Андреева и Шнайдер в финале парного турнира уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани со счетмо 6:2, 1:6 (7:10). Россиянки завоевали серебряные медали Олимпиады.

Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
1
0
Читайте также
МОК обвиняют в бездействии из-за участия в Играх боксерш с высоким уровнем тестостерона
Андреева и Шнайдер стали серебряными призерами Олимпиады-2024
Очевидцы сообщили о взрывах в Луганске
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Трехкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс снялась с Игр в Париже
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 4 августа
Олимпиада 2024, 4 августа: Андреева и Шнайдер проиграли в финале и другие результаты дня
Олимпийский Мишка и первые российские медали на Играх в Париже
Олимпийский мишка и AIN в цветах флага России. Как болели за Андрееву и Шнайдер в финале Олимпиады
Мирра Андреева: «Может, мы сыграем еще четыре-пять Олимпиад»
Мирра Андреева: «Итальянки в финале лучше справились с давлением, чем мы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мирра Андреева: «Может, мы сыграем еще четыре-пять Олимпиад»

Неймар — о золоте Джоковича на Олимпиаде: «Легенда»