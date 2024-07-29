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Париж-2024

Сегодня, 11:30

Диана Шнайдер — Ван Сиюй: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады

Шнайдер сыграет с Сиюй во втором круге теннисного турнира Олимпийских игр в Париже
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Диана Шнайдер.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с китаянкой Ван Сиюй во 2-м круге теннисного турнира Олимпийских игр в Париже в понедельник, 29 июля. Матч пройдет на одном из кортов теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Ориентировочное время начала — после 13.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Олимпиады. В России федеральные телеканалы не покажут Игры. Трансляцию игры Шнайдер — Сиюй смотрите на официальном сайте МОК.

20-летняя россиянка — 23-я ракетка мира. 23-летняя представительница Китая занимает 52-е место в рейтинге WTA.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа. Российские атлеты выступают в нейтральном статусе без флага и гимна.

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
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