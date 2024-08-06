Синнер — о реакции Джоковича на победу в Олимпиаде: «Было приятно видеть, как много это для него значит»

Первая ракетка мира Янник Синнер поделился мнением о поединке серба Новака Джоковича и испанца Карлоса Алькараса в финале Олимпиады-2024 в одиночном разряде.

Джокович победил Алькараса со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) и впервые в карьере завоевал олимпийское золото.

«Это был матч очень высокого уровня. Думаю, все с этим согласны. Когда в данный момент два лучших игрока мира встречаются друг с другом, они показывают что-то особенное, поэтому было приятно наблюдать за таким матчем, и я думаю, что всем он очень понравился», — заявил Синнер.

Также он прокомментировал реакцию Новака Джоковича, который от радости заплакал в объятиях своей дочери.

«Конечно, я понимаю его реакцию. Он так старался выиграть эту медаль — она была последним достижением, которого ему не хватало. Он это понимал. Пару раз он был близок, выиграл бронзу, пару раз был четвертым. Было приятно видеть, как много это для него значит. И реакцию Карлоса тоже — она была такой же, только в обратную сторону», — добавил итальянец.

После победы в Олимпиаде 37-летний Джокович оформил Золотой карьерный «Шлем». На его счету также есть титулы во всех четырех турнирах «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон и Открытый чемпионат США).