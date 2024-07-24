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Париж-2024

Сегодня, 18:09

Синнер не сыграет на Олимпиаде в Париже из-за тонзиллита

Сергей Разин
корреспондент
Янник Синнер.
Фото Reuters
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер объявил о том, что не выступит на Олимпийских играх в Париже.

«С прискорбием сообщаю, что, к сожалению, я не смогу принять участие в Играх в Париже. После хорошей недели тренировок я начал чувствовать себя плохо. Пару дней я отдыхал, и во время осмотра врач обнаружил тонзиллит, настоятельно посоветовав мне не играть.

Пропустить Олимпиаду — огромное разочарование, поскольку это была одна из моих главных целей на этот сезон. Мне не терпелось удостоиться чести представлять свою страну на этом очень важном турнире. Удачи всем итальянским спортсменам, за которых я буду болеть дома», — написал Синнер в своих соцсетях.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа.

Янник Синнер
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