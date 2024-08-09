Синнер рассказал об обвинениях в недостаточном желании поехать на Олимпиаду

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как реагирует на то, что его критикуют за пропуск Олимпийских игр в Париже.

— Это вопрос, на который даже не хочу отвечать, честно. Думаю, только я и моя команда знаем, что чувствовал... Снаружи это одно, внутри — другое. Особенно я знаю, что чувствовал.

С начала года говорил, что моя главная цель — Олимпиада, но, к сожалению, даже не смог встать с постели, — цитирует Синнера Джованни Пелаззо.

Он отметил, что не сидит в соцсетях, чтобы не читать критикующие его комментарии.

Синнер пропустил Олимпиаду из-за тонзиллита. В Париже он должен был выступить в одиночном и парном разрядах.