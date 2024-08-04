Синнер о том, что пропустил Олимпиаду: «Мое сердце разбито. Игры были одной из моих главных целей в сезоне»

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер рассказал о своем расстройстве из-за пропуска Олимпиады-2024 в Париже.

Спортсмен не смог принять участие в Играх из-за болезни.

«Я немного следил за Олимпиадой, хоть и не смотрел много теннисных матчей. Мое сердце разбито из-за того, что я не смог поехать в Париж. Игры были одной из моих главных целей в этом сезоне. С другой стороны, как зритель я рад, что Музетти стал бронзовым призером. Как итальянец, я рад за него. Надеюсь, что Сара Эррани и Ясмин Паолини принесут нам золото в женском парном турнире», — приводит The Tennis Letter слова Синнера.

В субботу, 3 августа итальянец Лоренцо Музетти обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 1:6, 6:3) в матче за бронзу в одиночном мужском разряде на Олимпиаде-2024.

В воскресенье, 4 августа итальянки Сара Эррани и Ясмин Паолини встретятся с россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер в финале женского парного разряда на Играх в Париже.