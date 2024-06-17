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Париж-2024

Сегодня, 15:05

Соболенко не выступит на Олимпиаде в Париже

Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что не выступит на Олимпиаде в Париже.

«Я не сыграю на Играх из-за правил WTA по поводу обязательных турниров. Приходится чем-то жертвовать, и, к сожалению, на данном этапе карьеры мне придется пожертвовать именно Олимпиадой. Особенно с учетом всех тех проблем, с которыми я столкнулась за последний месяц. Мне нужно позаботиться о здоровье. Ситуация сложная, календарь слишком напряженный», — заявила третья ракетка мира на турнире в Берлине.

Ранее стало известно, что на Играх также не выступят россияне Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова. Под вопросом поездка в Париж Дарьи Касаткиной и Анастасии Павлюченковой. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

В Берлине на травяном турнире WTA 500 Соболенко посеяна под вторым номером. Во 1/8 финала она сыграет с Касаткиной, которая в первом раунде победила украинку Марту Костюк.

В 2024 году белоруска выиграла Australian Open. Всего на ее счету 14 титулов WTA.

Теннис
Андрей Рублев
Арина Соболенко
Карен Хачанов
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